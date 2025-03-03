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Как Лёва* из «Би-2» обвёл Минюст РФ вокруг пальца и продолжает зарабатывать в России миллионы

Как Лёва* из «Би-2» обвёл Минюст РФ вокруг пальца и продолжает зарабатывать в России миллионы

Лёва* из группы «Би-2» продолжает зарабатывать и вести дела в России под другим именем. После своего бегства из России Егор Бортник* утверждает, что потерял около 5 млн долларов, продал дорогую квартиру в Москве и финансирует ВСУ.

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Ольга Горбунова
Лишить алкаша и наркушу гражданства и запретить въезд в страну!
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