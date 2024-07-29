В Калужской области второй день ищут пропавшую пенсионерку в яркой одежде

Региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявило о начале поисков 83-летней Веры Илюшиной из Сухиничского района Калужской областиРегиональное отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" объявило о начале поисков 83-летней Веры Илюшиной из Сухиничского района Калужской области.
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