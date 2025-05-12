Возле Старой Ладоги строят парковку на 70 машино-мест

Работы завершатся в 2025 году В Волховском районе Ленинградской области возле села Старая Ладога, которое считается первой столицей Руси, полным ходом идет строительство автомобильной парковки площадью более трех тысяч квадратных метров.
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