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Петербургский дневник

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Возле Старой Ладоги строят парковку на 70 машино-мест

Возле Старой Ладоги строят парковку на 70 машино-мест

Работы завершатся в 2025 году В Волховском районе Ленинградской области возле села Старая Ладога, которое считается первой столицей Руси, полным ходом идет строительство автомобильной парковки площадью более трех тысяч квадратных метров.

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