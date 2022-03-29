Пронько: Не спугните "потрошителя олигархов"! Пусть Джо думает, что у него всё получилось

В минувшую субботу американский президент Джо Байден посетил Польшу, где выступил, можно сказать, с "программной речью" по Украине, которая широко анонсировалась задолго до того как глава Белого дома поднялся на сцену в польском городе Жешуве.
В минувшую субботу американский президент Джо Байден посетил Польшу, где выступил, можно сказать, с "программной речью" по Украине, которая широко анонсировалась задолго до того как глава Белого дома поднялся на сцену в польском городе Жешуве.
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