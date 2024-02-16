Ярмыш* заявила, что у нее нет подтверждений смерти Навального*

Пресс-секретарь Алексея Навального* Кира Ярмыш* (признана в РФ иноагентом) заявила, что у нее нет подтверждений смерти Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в исправительной колонии в ЯНАО.