Гаишники могут снять авто с учета за нештатные 18-дюймовые колеса

Автомобиль могут снять с учёта в МРЭО ГИБДД, если вместо штатных 17- или 16-дюймовых колёс установить 18-дюймовые.
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