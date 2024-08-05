К слову, гражданских на этой войне нет, все жители России участвуют если не боевом столкновении, то в информационном.
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К слову, гражданских на этой войне нет, все жители России участвуют если не боевом столкновении, то в информационном.
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