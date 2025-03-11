Kojima Productions показала новые скриншоты Death Stranding 2: On the Beach На днях Kojima Productions и Sony ...

Kojima Productions показала новые скриншоты Death Stranding 2: On the BeachНа днях Kojima Productions и Sony показали новый трейлер долгожданной Death Stranding 2: On the Beach, а в официальном блоге PlayStation появилось множество новых скриншотов.
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