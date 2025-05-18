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Русская весна

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Бойцам на Курском фронте нужна наша помощь для отражения атак врага и продвижения вперёд (ВИДЕО)

Бойцам на Курском фронте нужна наша помощь для отражения атак врага и продвижения вперёд (ВИДЕО)

В связи с активизацией врага на Курском направлении нам пишут бойцы и просят помочь с дронами, тепловизорами, дрон-детекторами и другим оборудованием.

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