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Грузовой корабль «Прогресс МС-26» отстыкуется от МКС и будет затоплен в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-26» отстыкуется от МКС и будет затоплен в Тихом океане

Государственная корпорация «Роскосмоса» в понедельник, 12 августа, сообщила, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26» отстыкуется от Международной космической станции (МКС), как ожидается, во вторник, 13 августа, для последующего затопления в Тихом океане.

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