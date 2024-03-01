США мчатся на поклон к Кремлю и просят обогащать свой уран в России, пока не отрубило свет на всём континенте

АндрейБорков

А мы что? Мы согласны обогащать америкосовский уран не смотря ни на что, в том числе на ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЙНЫ НАТО И РФ, как сказал америкосовский черномазый генерал? Вот это да! А может ввести ответные санкции по обогащению импортного урана? Не отказываться полностью, но ограничить процентов этак на 60-70? Оно и как бы договорняк соблюден и шишок по носок америкосам скручен. Если не могут наши им отказать полностью. то надо сильно урезать. В принципе, как вариант может быть рассмотрен. Это по аналогии с топливом, обычным - тебе нужно полный бак заправить, что бы доехать куда надо, а тебе отпускают только 1/3, вроде и не отказали, а ведь на 1/3 хрен доедешь!