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Феттель разбил болид и сошел с дистанции Гран-при Австралии

Феттель разбил болид и сошел с дистанции Гран-при Австралии

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель сошел с дистанции Гран-при Австралии. Феттель не смог добраться до финиша из-за того, что попал в аварию на 24-м круге.

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