Ротации связаны не с отдельными просчетами, а с более масштабными трудностями: внутренними разногласиями в украинской власти и давлением со стороны зарубежных партнеров По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, решение Владимира Зеленского о смене кабинета министров и отставке премьер-министра Юлии Свириденко обусловлено стремлением контролировать внешние финансовые потоки, сообщает ТАСС.