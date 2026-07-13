Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

237 подписчиков

В МИД РФ объяснили, с чем связаны кадровые изменения в Киеве

В МИД РФ объяснили, с чем связаны кадровые изменения в Киеве

Ротации связаны не с отдельными просчетами, а с более масштабными трудностями: внутренними разногласиями в украинской власти и давлением со стороны зарубежных партнеров По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, решение Владимира Зеленского о смене кабинета министров и отставке премьер-министра Юлии Свириденко обусловлено стремлением контролировать внешние финансовые потоки, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии