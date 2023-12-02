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Сегодня 50-летие Моники Селеш

Сегодня 50-летие отмечает экс-первая ракетка мира Моника Селеш. Селеш родилась в югославском городе Нови-Сад (сейчас этот город находится в Сербии) у родителей-венгров.

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