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РИА Новости: Путин может встретиться с лидером партии «Новые люди» Нечаевым

РИА Новости: Путин может встретиться с лидером партии «Новые люди» Нечаевым

РИА Новости со ссылкой на анонимный источник близкий к руководству партии сообщило, что на 15 февраля планируется встреча президента РФ Владимира Путина и лидера фракции «Новые люди» Алексея Нечаева.

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