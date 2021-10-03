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Полузащитник «Лидса» Филлипс хочет получить новый контракт с клубом на улучшенных условиях

Полузащитник «Лидса» Филлипс хочет получить новый контракт с клубом на улучшенных условиях

Полузащитник «Лидса» Келвин Филлипс хочет подписать новый контракт с клубом, сообщает The Athletic. По информации источника, 25-летний англичанин намерен получить более выгодные условия и стать самым высокооплачиваемым футболистом «павлинов».

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