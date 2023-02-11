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Европейские команды выиграли клубный ЧМ 10 раз подряд, всего – 15

Европейские команды выиграли клубный ЧМ 10 раз подряд, всего – 15

Клубный чемпионат мира в десятый раз подряд выиграла европейская команда. «Реал» сегодня победил «Аль-Хилаль» (5:3) в финале турнира в Марокко.

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