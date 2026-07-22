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Царьград

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"Тысячи комментов за мир": Случилось то, чего боялись на Банковой. Чего хотят украинцы?

"Тысячи комментов за мир": Случилось то, чего боялись на Банковой. Чего хотят украинцы?

Украинские граждане изменили своё мнение о конфликте с Россией. Киевские националисты в панике из-за того, что ежедневно в Сети появляются "тысячи комментов за мир" с русскими.

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