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Новосибирский СК возбудил дело на мать, вынесшую новорожденную дочь в погреб

Новосибирский СК возбудил дело на мать, вынесшую новорожденную дочь в погреб

Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери, которая поместила новорожденную дочь в ведро и вынесла её на неотапливаемую веранду дома, в следствии чего девочка погибла.

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