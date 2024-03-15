Новосибирский СК возбудил дело на мать, вынесшую новорожденную дочь в погреб

Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери, которая поместила новорожденную дочь в ведро и вынесла её на неотапливаемую веранду дома, в следствии чего девочка погибла.
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