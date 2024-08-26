За два с половиной года TSMC получила от властей Японии и Китая почти $2 млрд су...

За два с половиной года TSMC получила от властей Японии и Китая почти $2 млрд субсидийКомпания TSMC не только собирается построить предприятия в Японии, США и Германии, но и модернизирует существующие, а потому её деятельность в Китае субсидируется местными властями.
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