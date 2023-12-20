Центр и фестивали. Чего достиг Алтайский край в молодежной политике в 2023 году?

В 2023 году в Алтайском крае открыли новый молодежный центр, провели несколько форумов и театральных проектов Открытие нового молодежного центра, фестивали, фотовыставка и театральные проекты – это только небольшой перечень мероприятий, которые провело в этом году управление молодежной политики Алтайского края в 2023 году.