Мощность, стиль и функциональность: в Китае для предзаказа доступен 350-сильный суперседан Lynk & Co 03 прямо сейчас

В Китае не так давно был представлен 350-сильный суперседан Lynk & Co 03 2024. Эта машина является первым китайским спортивным автомобилем массового производства, предназначенным для дорог общего пользования и оснащенным надежным 2-литровым двигателем.
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