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Царьград

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Эдгард Запашный встретился с подростками в колонии под Пермью

Эдгард Запашный встретился с подростками в колонии под Пермью

В селе Гамово Пермского края народный артист России и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный пообщался с воспитанниками воспитательной колонии, рассказав им о профессиональном пути и работе с животными, а после беседы осмотрел жилые помещения, классы и спортивные объекты учреждения.

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