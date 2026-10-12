Эдгард Запашный встретился с подростками в колонии под Пермью

В селе Гамово Пермского края народный артист России и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный пообщался с воспитанниками воспитательной колонии, рассказав им о профессиональном пути и работе с животными, а после беседы осмотрел жилые помещения, классы и спортивные объекты учреждения.
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