Дикий кабан попытался забежать в супермаркет в Петербурге (ВИДЕО)

Жители Петербурга заметили дикого кабана. Животное разгуливало в районе станции метро «Беговая». Агрессивный зверь, как шутят очевидцы, решил устроить шопинг и влетел в закрытые двери местного супермаркета, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».