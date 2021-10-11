МИР 24

634 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Виктория
    А что ученым больше нечем заняться?...Ученые объяснили ...
  • Grandad
    Да, похудеть ему полезно для здоровья.Саакашвили объяви...
  • Алекс М
    Повышают на копейки, а инфляция на рубли! А пиздежа про повышение на тысячи!Путин: Россиянам ...

Дикий кабан попытался забежать в супермаркет в Петербурге (ВИДЕО)

Дикий кабан попытался забежать в супермаркет в Петербурге (ВИДЕО)

Жители Петербурга заметили дикого кабана. Животное разгуливало в районе станции метро «Беговая». Агрессивный зверь, как шутят очевидцы, решил устроить шопинг и влетел в закрытые двери местного супермаркета, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх