Spotify представляет новую платежную систему для создателей контента

Spotify решил сделать большой шаг в развитии видеоконтента. Со 2 января 2025 года компания начнет платить создателям видео напрямую в зависимости от того, насколько активно платные подписчики взаимодействуют с их контентом.
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