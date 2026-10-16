Пассажирооборот транспорта Беларуси за январь–сентябрь достиг 21 904,8 млн пассажиро-километров, увеличившись на 7,6% к уровню того же периода 2025 года, тогда как число перевезённых пассажиров сократилось на 0,4% — до 1230,6 млн человек.
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