CNN: столкнувшийся в США с самолетом вертолет совершал тренировочный полет

Военный вертолет Sikorsky H-60 Сухопутных войск Соединенных Штатов в момент столкновения с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне совершал тренировочный полет.
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