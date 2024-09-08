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Три человека, в том числе дети, ранены при атаке ВСУ в Белгородской области

Три человека, в том числе дети, ранены при атаке ВСУ в Белгородской области

Три человека, в том числе двое детей, ранены при атаке ВСУ в селе Никольское Белгородской области. По данным Минобороны, ночью и утром над территориями Белгородской и Курской областей сбиты несколько беспилотников.

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