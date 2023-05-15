Военное обозрение

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Storm Shadow: что дальше, к чему готовиться?

Storm Shadow: что дальше, к чему готовиться?

В Луганске, в День республики, ВСУ опробовали свое новое оружие: крылатые ракеты франко-британского производства Storm Shadow, которые были поставлены добрыми британскими союзниками.

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