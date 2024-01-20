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Несекретные материалы

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Ещё интересная информация по главарю узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова

Ещё интересная информация по главарю узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова

Который сейчас сидит в СИЗО. Как оказалось, он часто сотрудничал с различным зарубежным СМИ. Вот, например, цитата из его интервью изданию «Радио свобода», которое активно поддерживают сепаратистские организации и движения в регионах РФ:«Я советую узбекистанцам ехать в Россию, чем возвращаться в Узбекистан, где царит диктаторский режим, где они не смогут прокормить свои семьи.

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Комментарии
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Авас Анекак
всех черножопых повесить
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16 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
Не поумнеет. Его нужно пожизненно на нары отправлять.
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16 час.
Светлейший
Да, малышу 65, дадут десятку, так до конца срока не дотянет, считай он уже на пожизненном...
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13 час.

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