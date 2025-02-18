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Медведев сравнил удар Украины по насосной станции с укусом бешеного животного

Медведев сравнил удар Украины по насосной станции с укусом бешеного животного

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сравнил с укусом бешеного животного удар беспилотных летательных аппаратов Украины по насосной станции Каспийского трубопроводного консорциума.

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