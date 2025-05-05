В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на синоптиков, до конца суток 5 мая на территории региона ожидается сильный дождь, местами грозы, ветер с порывами до 20 м/с.