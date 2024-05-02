Гемпель: Намек Кислицы на удар по Крымскому мосту вновь показал оскал террористов

Руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на потенциальный удар по Крымскому мосту, является оскалом террористов.
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