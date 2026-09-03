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Расчет РСЗО «Град» нанес массированный удар по пункту дислокации операторов БПЛА ВСУ на Запорожском направлении

Расчет РСЗО «Град» нанес массированный удар по пункту дислокации операторов БПЛА ВСУ на Запорожском направлении

Артиллеристы Новороссийского соединения ВДВ уничтожили пункт временной дислокации вражеского подразделения БПЛА вблизи Запорожья.

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