Прокуратура Могилевской области: алкоголь - ссора и избиение с особой жестокостью - 15 лет лишения свободы за убийство в ИК у...

Прокуратура Могилевской области: алкоголь - ссора и избиение с особой жестокостью - 15 лет лишения свободы за убийство в ИК усиленного режимаФото: Генеральная прокуратураПрокуратура Могилевской области поддержала в суде государственное обвинение в отношении 36-летнего жителя г.
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