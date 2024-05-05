Прокуратура Могилевской области: алкоголь - ссора и избиение с особой жестокостью - 15 лет лишения свободы за убийство в ИК у...

Прокуратура Могилевской области: алкоголь - ссора и избиение с особой жестокостью - 15 лет лишения свободы за убийство в ИК усиленного режимаФото: Генеральная прокуратураПрокуратура Могилевской области поддержала в суде государственное обвинение в отношении 36-летнего жителя г.