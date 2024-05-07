Символы статуса: 5 вещей, которые почти невозможно получить, даже если вы баснословно богаты

Кое-что в этой жизни так просто не покупается (и речь тут вовсе не о сантиментах). Богатство дает доступ ко множеству благ, однако даже долларовые миллиардеры не могут просто так купить все, что им захочется.
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