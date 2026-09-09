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Аналитик Кнутов: взятие "пояса крепостей" Украины будет козырем РФ в переговорах

Аналитик Кнутов: взятие "пояса крепостей" Украины будет козырем РФ в переговорах

Освобождение городов так называемого «пояса крепостей» Украины — Славянска, Краматорска и Дружковки — позволит России получить важный козырь в переговорах с Киевом и Вашингтоном по урегулированию кризиса.

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