RS: Москва может разрушить традиционный глобальный порядок, основанный на правилах

С самого начала военных действий на Украине западные страны заявляли, что они будут использовать санкции как важнейший инструмент подавления экономики России и ограничения ее способности торговать с остальным миром.
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