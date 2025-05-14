«Мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай в Стамбул». Президент Бразилии снова прилетит в Москву с просьбой от Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снова прибудет в Москву. Он намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным просьбу президента Украины Владимира Зеленского, касающуюся переговоров в Стамбуле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии