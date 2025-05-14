«Мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай в Стамбул». Президент Бразилии снова прилетит в Москву с просьбой от Зеленского

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Идиот  встревает  за  подонка. Пусть  они оба  идут по  всем в России известному  адресу.
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18 час.
CM
C Major
нечего Путину там делать,президенту великой страны!И тем более встречаться с клоуном,а не президентом,да еще по указке ои пиндосов..
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18 час.
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