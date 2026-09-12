Вирусоли дали оценку рискам появления в России COVID-19 из Таиланда

В Таиланде выявили новый подтип коронавируса NB.1.8.1. Вирусологи объяснили, может ли он попасть в Россию, насколько он опасен и грозит ли стране новая волна COVID-19.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Переданные при Ба...
- Скидка на Urals в...
- ЮГ Конец света назна...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым