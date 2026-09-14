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FiNE NEWS

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Полянский назвал угрозы Киева гражданской авиации России проявлением государственного терроризма

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что угрозы гражданской авиации России со стороны киевского режима являются проявлением государственного терроризма и требуют осуждения.

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