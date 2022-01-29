IntelliNews: Каких целей уже достиг Путин и что его ждет впереди

Путин повысил градус эскалации напряженности с Украиной, разместив на ее границах беспрецедентное число подразделений российских Вооруженных сил, а также предприняв превентивные дипломатические меры, проведя новые «красные линии» перед НАТО.
Путин повысил градус эскалации напряженности с Украиной, разместив на ее границах беспрецедентное число подразделений российских Вооруженных сил, а также предприняв превентивные дипломатические меры, проведя новые «красные линии» перед НАТО.
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