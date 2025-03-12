Сила в правде
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Сила в правде

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"Нас опять обманули": США загоняют Россию в угол. Москва согласится. А дальше - самое веселье

"Нас опять обманули": США загоняют Россию в угол. Москва согласится. А дальше - самое веселье

Переговоры украинской и американской делегаций в Джидде обернулись заявлением о возобновлении военной помощи Киеву со стороны Вашингтона и предложением к России остановить огонь на 30 дней.

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