Какую судьбу предсказал Сталин Мавзолею Ленина?

Мавзолей на Красной площади уже почти сто лет остаётся одним из самых спорных памятников отечественной истории.
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