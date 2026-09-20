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Владимирские новости

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Во Владимирской области к 18 вечера проголосовали более 469 тысяч избирателей

Во Владимирской области к 18 вечера проголосовали более 469 тысяч избирателей

Явка на выборах во Владимирской области на 18:00 составила 44,37 %. До закрытия избирательных участков осталось чуть больше часа.

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