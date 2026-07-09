Bernstein назвал лучшие акции в секторе бизнес-услуг

Аналитики Bernstein назвали наиболее привлекательные компании американского сектора бизнес-услуг, сделав ставку на бизнесы с высокой ценовой властью, стабильными денежными потоками и устойчивыми долгосрочными перспективами.
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