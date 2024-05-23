Google проложит первый подводный оптоволоконный кабель между Африкой и Австралией

Google готовится проложить первый подводный оптоволоконный кабель, соединяющий Африку и Австралию. Новый кабель, получивший название «Умоджа», станет ключевым элементом инфраструктуры, улучшающей подключение африканских стран друг к другу и к остальному миру.
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