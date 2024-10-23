В CNN и BBC объяснили, как беспилотники ВСУ обходят российскую ПВО

Киевские власти требуют от западных стран поставок дальнобойных ракет. В то же время европейские чиновники советуют Украине использовать беспилотники для выполнения миссий на российской территории, сообщает РИА Новости.
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