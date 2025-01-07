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«Рен-ТВ»: В Москве неизвестные ограбили квартиру певицы Юлии Паршуты

«Рен-ТВ»: В Москве неизвестные ограбили квартиру певицы Юлии Паршуты Юлия Паршута. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parshoota Неизвестные злоумышленники обчистили квартиру певицы Юлии Паршуты, пока её не было дома на новогодних праздниках.

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