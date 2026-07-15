Политика как она есть

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала «абсолютной деградацией» идею заменить экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля и писательницу Джейн Остин на представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) на британских купюрах.